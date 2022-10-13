Из здания спортивного центра в Мурманске эвакуировали посетителей из-за подозрительной коробки

Все здание оценили из-за коробки. Фото: vk.com/murmanskgroup

Вечером 12 октября здание на Кольском проспекте, 14 в Мурманске оцепили. Здесь находятся спортивный комплекс "Гольфстрим", а также сетевой магазин. Всех посетителей комплекса и магазина вывели наружу.

Переполох случился из-за коробки, которую неизвестный мужчина оставил в торговом зале. Предмет передали экспертам на изучение.

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