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Происшествия13 октября 2022 6:10

Из здания спортивного центра в Мурманске эвакуировали посетителей из-за подозрительной коробки

Неизвестный мужчина оставил ее в магазине, который находится в том же доме
Ника СВЕТЛОВА
Все здание оценили из-за коробки. Фото: vk.com/murmanskgroup

Все здание оценили из-за коробки. Фото: vk.com/murmanskgroup

Вечером 12 октября здание на Кольском проспекте, 14 в Мурманске оцепили. Здесь находятся спортивный комплекс "Гольфстрим", а также сетевой магазин. Всех посетителей комплекса и магазина вывели наружу.

Переполох случился из-за коробки, которую неизвестный мужчина оставил в торговом зале. Предмет передали экспертам на изучение.

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