В Мурманске начались мероприятия федерального проекта «Музейные маршруты России»

В проекте «Музейные маршруты России» в эти дни принимает участие порядка 300 представителей 30 российских музеев, специалистов культурной и туристической сфер. Фото: gov-murman.ru

В Мурманске стартовали мероприятия федерального проекта «Музейные маршруты России», который проходит по инициативе замминистра культуры Аллы Маниловой.

Так, в заполярной столице идут проектно-аналитические сессии, посвященные развитию потенциала музейных комплексов, а также выставки, культурные и деловые мероприятия для профильных экспертов и специалистов.

Центральным мероприятием первого дня стало пленарное заседание.

- Считаю выбор нашего региона в качестве площадки для проведения федерального проекта неслучайным. За последние годы объем инвестиций в развитие культурной и туристической сфер существенно вырос. Позитивные изменения коснулись, в том числе, и заполярных музеев. Наша задача – продолжить заданный губернатором Андреем Чибисом вектор, а также поддержать смелые инициативы северян, – подчеркнула в приветственной речи вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

Модератор пленарного заседания, замдиректора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Павел Карташев, отметил высокий уровень развития туристической сферы региона и большое количество возможностей для поклонников экстремального и экотуризма в Кольском Заполярье.

Всего в проекте «Музейные маршруты России» в эти дни принимает участие порядка 300 представителей 30-ти российских музеев, специалистов культурной и туристической сфер из Мурманской области и других регионов страны.

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