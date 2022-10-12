Не судимая ранее мурманчанка украла из камеры хранения в магазине чужой телефон

Мурманчанка успела быстро продать чужой телефон. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

52-летняя жительница Мурманска пошла в магазин и лишилась телефона. Гаджет северянка положила в пакет, который оставила в ячейке для хранения. Это приметила другая посетительница магазина, которая и прихватила чужие вещи.

- На улице женщина обнаружила мобильный телефон внутри пакета. Злоумышленница удалила из гаджета данные прежнего собственника, сделав полный сброс, и сбыла сотовый первому попавшемуся прохожему, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

40-летнюю воровку задержали, ранее она не имела проблем с законом. Сейчас северянка до суда будет находиться под подпиской о невыезде.

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