Процедура банкротства «Ковдорслюды» завершилась спустя 8,5 года

Банкроство «Ковдорслюды» завершено.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
8,5 года длилась процедура банкротства ООО «Ковдорслюда», которая завершилась только в сентябре 2022 года. Теперь предприятие будет ликвидировано, ранее оно задолжало кредиторам 536 миллионов рублей.
Завершить конкурсное производство пытались три года, но безуспешно - из-за невыполнения всех ликвидационных мероприятий.
- Поступившие в ходе процедуры банкротства ООО «Ковдорслюда» в конкурсную массу денежные средства в размере 40,6 миллиона рублей направлены на погашение текущих обязательств должника, а также на погашение требований кредиторов второй (заработная плата) и частично третьей очереди (кредиторов должника), в том числе требований залогового кредитора, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.
Предприятие ранее занималось добычей каменной муки, мыльного камня, асбеста, абразивных материалов и т. д.
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