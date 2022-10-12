Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика12 октября 2022 9:39

Процедура банкротства «Ковдорслюды» завершилась спустя 8,5 года

Предприятие будет ликвидировано
Ника СВЕТЛОВА
Банкроство «Ковдорслюды» завершено.

Банкроство «Ковдорслюды» завершено.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

8,5 года длилась процедура банкротства ООО «Ковдорслюда», которая завершилась только в сентябре 2022 года. Теперь предприятие будет ликвидировано, ранее оно задолжало кредиторам 536 миллионов рублей.

Завершить конкурсное производство пытались три года, но безуспешно - из-за невыполнения всех ликвидационных мероприятий.

- Поступившие в ходе процедуры банкротства ООО «Ковдорслюда» в конкурсную массу денежные средства в размере 40,6 миллиона рублей направлены на погашение текущих обязательств должника, а также на погашение требований кредиторов второй (заработная плата) и частично третьей очереди (кредиторов должника), в том числе требований залогового кредитора, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Предприятие ранее занималось добычей каменной муки, мыльного камня, асбеста, абразивных материалов и т. д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru