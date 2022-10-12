В Мурманской области «Пушкинскую карту» предложили выдавать детям с 10 лет

Нижнюю возрастную границу для получения "Пушкинской карты" планируют снизить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту. На нем обсуждалось расширение действия «Пушкинской карты».

- У нас есть предложение, с которым мы намерены выступить на ближайшем заседании постоянного комитета по культуре и туризму Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Мы полагаем, что необходимо расширить круг участников программы, чтобы этой картой могли воспользоваться дети с 10 лет, - рассказала председатель комитета Лариса Круглова.

Сейчас акция действует для северян с 14 до 22 лет. Также есть инициатива, чтобы по «Пушкинской карте» можно было покупать книги.

На конец августа в Мурманской области было оформлено 20 тысяч карт. «Пушкинская карта» действует в 32 учреждениях культуры Заполярья. Номинал увеличили с 3 до 5 тысяч рублей.

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