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Общество12 октября 2022 8:47

В Мурманской области «Пушкинскую карту» предложили выдавать детям с 10 лет

Также есть инициатива распространить действие карты на покупку книг
Ника СВЕТЛОВА
Нижнюю возрастную границу для получения "Пушкинской карты" планируют снизить.

Нижнюю возрастную границу для получения "Пушкинской карты" планируют снизить.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту. На нем обсуждалось расширение действия «Пушкинской карты».

- У нас есть предложение, с которым мы намерены выступить на ближайшем заседании постоянного комитета по культуре и туризму Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Мы полагаем, что необходимо расширить круг участников программы, чтобы этой картой могли воспользоваться дети с 10 лет, - рассказала председатель комитета Лариса Круглова.

Сейчас акция действует для северян с 14 до 22 лет. Также есть инициатива, чтобы по «Пушкинской карте» можно было покупать книги.

На конец августа в Мурманской области было оформлено 20 тысяч карт. «Пушкинская карта» действует в 32 учреждениях культуры Заполярья. Номинал увеличили с 3 до 5 тысяч рублей.

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