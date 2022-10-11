Дорогу "Кола - Серебрянские ГЭС" перекроют на один час 13 октября

Будет закрыто движение для всех видов транспорта.
Фото: Ирина БЫСТРОВА
В Мурманской области 13 октября закроют для проезда участок автодороги "Кола – Серебрянские ГЭС". Ограничение будет действовать один час.
- С 12.30 до 13.30 на дороге "Кола – Серебрянские ГЭС" с подъездами (участок по реконструкции мостового перехода через реку Эйнч) километр 102 + 814 будет закрыто движение для всех видов транспорта, - сообщили в Мурманскавтодоре.
Движение ограничат из-за взрывных работ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru