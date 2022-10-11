Дорогу "Кола - Серебрянские ГЭС" перекроют на один час 13 октября

Будет закрыто движение для всех видов транспорта. Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Мурманской области 13 октября закроют для проезда участок автодороги "Кола – Серебрянские ГЭС". Ограничение будет действовать один час.

- С 12.30 до 13.30 на дороге "Кола – Серебрянские ГЭС" с подъездами (участок по реконструкции мостового перехода через реку Эйнч) километр 102 + 814 будет закрыто движение для всех видов транспорта, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Движение ограничат из-за взрывных работ.

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