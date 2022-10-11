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Общество11 октября 2022 14:14

Дорогу "Кола - Серебрянские ГЭС" перекроют на один час 13 октября

Будут проводиться взрывные работы
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Будет закрыто движение для всех видов транспорта.

Будет закрыто движение для всех видов транспорта.

Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Мурманской области 13 октября закроют для проезда участок автодороги "Кола – Серебрянские ГЭС". Ограничение будет действовать один час.

- С 12.30 до 13.30 на дороге "Кола – Серебрянские ГЭС" с подъездами (участок по реконструкции мостового перехода через реку Эйнч) километр 102 + 814 будет закрыто движение для всех видов транспорта, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Движение ограничат из-за взрывных работ.

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