Бывшему депутату Госдумы от Мурманской области отменили заочный арест

Ранее Алексея Лященко заочно арестовали. Фото: "Мурманский вестник"
Московский городской суд отменил заочный арест бывшего депутата Госдумы от Мурманской области Алексея Лященко. Ему вменяется ч. 3 ст. 145.1 УК из-за невыплаты заработной платы сотрудникам промышленной группы «Новик».
- Апелляционная инстанция обнаружила в решении Басманного райсуда «существенные» и «неустранимые» нарушения как прав участников процесса, так и судебной процедуры. К тому же выяснилось, что из ОАЭ предпринимателя все равно не выдадут, так как в местном законодательстве нет статьи, соответствующей заочному обвинению, - пишет «Ъ».
В рамках уголовного дела речь идет о невыплате порядка 200 миллионов рублей.
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