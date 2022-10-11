Бывшему депутату Госдумы от Мурманской области отменили заочный арест

Ранее Алексея Лященко заочно арестовали. Фото: "Мурманский вестник"

Московский городской суд отменил заочный арест бывшего депутата Госдумы от Мурманской области Алексея Лященко. Ему вменяется ч. 3 ст. 145.1 УК из-за невыплаты заработной платы сотрудникам промышленной группы «Новик».

- Апелляционная инстанция обнаружила в решении Басманного райсуда «существенные» и «неустранимые» нарушения как прав участников процесса, так и судебной процедуры. К тому же выяснилось, что из ОАЭ предпринимателя все равно не выдадут, так как в местном законодательстве нет статьи, соответствующей заочному обвинению, - пишет «Ъ».

В рамках уголовного дела речь идет о невыплате порядка 200 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru