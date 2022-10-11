По дороге на Териберке разрушили сад камней

Сад камней сравняли с землей из-за реконструкции дороги. Фото: vk.com/my_teriberka

Сад камней на автоподъезде к Териберке был одной из самых знаменитых достопримечательностей. Каждый желающий мог создать здесь пирамидку из камней.

Однако на днях сад камней сравняла с землей дорожная техника. В рамках реконструкции дороги на Териберку идут работы, в том числе по обустройству обочин.

Но северяне отмечают, что пирамидки легко будет сделать заново.

Напомним: ранее рядом с достопримечательностью появилось объявление, запрещающее создавать конструкции из камней.

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