Житель Полярного сорвал цепочку с крестиком с 16-летнего подростка и угрожал ему расправой

Жителя Полярного поймали, он не успел продать драгоценность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Полярном возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, который совершил грабеж с применением насилия. Инцидент произошел ночью 18 сентября, когда молодой человек стоял в подъезде со своим 16-летним знакомым.

- Злоумышленник заметил у несовершеннолетнего на шее цепочку с крестиком из золота и потребовал у подростка отдать украшение ему, угрожая применить насилие. Получив отказ, северянин с силой сорвал цепочку с шеи и скрылся, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович. - Подростку был причинен имущественный вред в размере более 20 тысяч рублей.

Жителя Полярного поймали, он не успел продать драгоценность. Расследование уголовного дела продолжается.

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