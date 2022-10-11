Мурманская область вошла в десятку регионов по материальному благополучию населения

Заполярье разместилось на 9-й строчке топа, набрав 69 рейтинговых баллов в 2021 году. Фото: gov-murman.ru/

Мурманская область оказалась в десятке регионов России по уровню материального благополучия населения. Исследование проводили аналитики "РИА Новости".

В рейтинге учитывались такие показатели, как отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов, доля населения с доходами за границей бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами более 60 тысяч рублей в месяц.

Заполярье разместилось на девятой строчке топа, набрав 69 рейтинговых баллов в 2021 году.

- Лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен в них, - говорится в исследовании.

Первые места - у Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа и Магаданской области. Последние два места заняли республики Тыва и Ингушетия.

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