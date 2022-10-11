В Мурманске на улице Академика Книповича случилось ДТП с тремя авто

Водители, похоже, все дружно хотели попасть в левый ряд. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 11 октября в Мурманске произошло ДТП с участием трех автомобилей: Hyundai, Nissan и Subaru, которые не поделили дорогу. Авария случилась на улице Академика Книповича возле Центра занятости.

В соцсетях северяне отмечают, что водители, похоже, все дружно хотели попасть в левый ряд, однако не вышло.

В пресс-службе УГИБДД по Мурманской области уточнили, что в аварии никто не пострадал. Повреждения получили только машины.

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