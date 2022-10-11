В Полярных Зорях вынесли приговор наркодилеру-рецидивисту

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27-летний житель Полярных Зорь попался на незаконном сбыте наркотиков. Ранее мужчина отбывал наказание за грабеж и вымогательство.

- В феврале 2022 года мужчина, находясь дома, продал другому лицу за 2 тысячи рублей наркотическое средство, которое позже из незаконного оборота изъяли сотрудники полиции, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

В судебном заседании наркосбытчик полностью отрицал свою причастность к совершенному преступлению. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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