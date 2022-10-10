В Заполярном водитель Ford сбила восьмилетнюю девочку

Девочку, которая получила небольшие травмы, обслужили амбулаторно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заполярном 7 октября сбили юного пешехода. Восьмилетняя девочка перебегала проезжую часть в неположенном месте вместе с подружками, и попала под колеса Ford.

- В 17.50 в районе дома № 12 на улице Юбилейной водитель наехала на ребенка, которая внезапно выбежала на дорогу из-за припаркованных авто. Девочку, которая получила небольшие травмы, обслужили амбулаторно, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманске на Кольском проспекте произошло ДТП с участием одной машины. Автомобиль перевернулся на крышу.

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