В Ловозерском районе прокуратура через суд восстанавливала права бывшей узницы фашизма

Женщине выдали удостоверение и назначили положенные выплаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Ловозерского района восстанавливала права бывшей несовершеннолетней узницы фашизма.

В детстве жительницу Ревды принудительно вывезли на территорию Латвии, контролируемую Германией, где до окончания Великой Отечественной войны она содержалась в специально созданных фашистами местах и под конвоем занималась ремонтом взлетной полосы аэродрома, контролируемого вооруженными вражескими войсками.

- Учитывая, что в архивах нет достаточных сведений о нахождении пожилой женщины в местах принудительного содержания, в присвоении статуса бывшего несовершеннолетнего узника фашизма и в оформлении удостоверения, предоставляющего право на получение мер соцподдержки, пенсионерке было отказано, - сообщили в прокуратуре.

Ведомство направило в суд заявление об установлении факта нахождения северянки в местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками. После этого права пенсионерки восстановили, женщине выдали удостоверение и назначили положенные выплаты.

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