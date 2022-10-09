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Общество9 октября 2022 17:14

В Мурманской области воздух прогреется до +11 градусов

10 октября погода будет относительно теплой, но с дождями
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.

Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области начало новой недели обещает быть теплым, но с дождями. 10 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море.

- Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днем +6+11 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

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