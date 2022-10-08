В Заполярном из-за горящего мусора в подвале эвакуировали 18 человек

Площадь горения мусора составила 10 квадратных метров. Фото: МЧС по Мурманской области

В ночь на 8 октября пожар случился в доме №5 на улице Мира в Заполярном. Здесь около 3.42 загорелся мусор в подвале пятиэтажки. Площадь распространения огня составила 10 квадратных метров.

- Проводилось проветривание подъезда и подвального помещения, использовался дымосос. Эвакуировано 18 человек, спасено - 10, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Пожар ликвидировали к 4 утра.

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