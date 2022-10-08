День города в Мурманске отметят 8 октября концертом, заплывом "моржей" и ярмаркой

Празднование Дня города в Мурманске состоится 8 октября. Фото: Олег ФИЛОНОК

8 октября в Мурманске состоится празднование в честь 106-летия столицы Заполярья.

- Для мурманчан это особый праздник. Он объединяет всех нас, без исключения. Вне зависимости от пола, возраста, национальности или профессии. Программа по понятным причинам в этом году сокращенная, но интересная. Тематические площадки, спортивные состязания, игровые зоны и, конечно, большой концерт на главной сцене заполярной столицы. Мурманчане по-настоящему любят свой город - завтра еще один повод убедиться в этом. Приглашаю всех провести этот день вместе! - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

В 13.00 на Семеновском озере состоится заплыв "моржей" на символичную дистанцию в 106 метров. В 14.00 в центре города начнется радиоконцерт, через час после этого начнут работать тематические площадки. В 18.00 начнется большой концерт на главной сцене, в программе – творческие номера от городских коллективов, ДК им. С.М. Кирова и Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота.

- На площадке возле "Меридиана" выступят творческие коллективы Детской театральной школы города Мурманска, также гостей праздника ждут шоу мыльных пузырей, бармен-шоу и другие представления. Там же для детей будут работать несколько игровых зон и аттракционы. На площади Пять Углов вдоль улицы Воровского откроется площадка молодежного творчества. Северяне смогут поучаствовать в рэп-батле, увидеть выступления молодежных коллективов и диджеев. Любители активного отдыха и здорового образа жизни смогут проявить свои силы на площадке «Мурманск – спортивный». Мурманчан ждут спортивные состязания и показательные выступления атлетов города с 14.00 на улице Ленинградской, - сообщили в администрации Мурманска.

С полудня и до 21.00 на улице Воровского будет работать ярмарка "На Севере – вкусно!".

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