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Происшествия7 октября 2022 13:07

В Архангельской области произошло смертельное ДТП с участием поезда "Мурманск-Вологда"

Погиб водитель УАЗ «Фермер»
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Схода подвижного состава не допущено, задержка в движении поездов составила полчаса.

Схода подвижного состава не допущено, задержка в движении поездов составила полчаса.

Фото: Виталий КАРНАУХ

В Архангельской области 7 октября рядом с железнодорожной станцией Емца произошло смертельное ДТП. Автомобиль УАЗ «Фермер» столкнулся с поездом сообщением "Мурманск - Вологда".

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии.

- По предварительным данным, водитель УАЗ «Фермер» не убедился в безопасности маневра и выехал на оборудованный автоматической сигнализацией железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В ДТП водитель авто получил смертельные травмы. Схода подвижного состава не допущено, задержка в движении поездов составила полчаса.

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