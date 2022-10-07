В Архангельской области произошло смертельное ДТП с участием поезда "Мурманск-Вологда"

Схода подвижного состава не допущено, задержка в движении поездов составила полчаса. Фото: Виталий КАРНАУХ

В Архангельской области 7 октября рядом с железнодорожной станцией Емца произошло смертельное ДТП. Автомобиль УАЗ «Фермер» столкнулся с поездом сообщением "Мурманск - Вологда".

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии.

- По предварительным данным, водитель УАЗ «Фермер» не убедился в безопасности маневра и выехал на оборудованный автоматической сигнализацией железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В ДТП водитель авто получил смертельные травмы. Схода подвижного состава не допущено, задержка в движении поездов составила полчаса.

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