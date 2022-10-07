Пенсионерку из Североморска обманули на 70 тысяч рублей с фальшивой страницы в соцсети

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

67-летнюю жительницу Североморска обманули в социальной сети. Доверчивая пенсионерка лишилась 70 тысяч рублей, поверив лжеподруге.

Так, некоторое время назад женщине в соцсети написала знакомая, которая сообщила о положенной ей единовременной выплате. Для получения денег северянка должна назвать реквизиты банковской карты, CVV-код, а также пароль из смс. Пенсионерка была уверена, что общается со своей подругой, и без сомнений выполнила все, что та просила.

- Когда на телефон северянки пришло сообщение о списании 70 тысяч рублей, она перезвонила своей знакомой. Выяснилось, что с жительницей Североморска в соцсети связывался неизвестный, используя страницу-клон, максимально схожую со страницей знакомой, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Аферистам грозит до шести лет лишения свободы.

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