Житель Апатитов обустроил тайник с марихуаной в своем гараже

Северянина задержали около гаража на улице Строителей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Апатитах поймали 38-летнего безработного мужчину, который занимался незаконным оборотом наркотиков. Северянина задержали около гаража на улице Строителей.

- В момент задержания апатитчанин бросил на землю пакет с веществом растительного происхождения. Полицейские направили его на экспертизу, которая показала, что в пакете был каннабис, массой более 46 граммов. Также при обыске гаража стражи порядка обнаружили 7 целлофановых пакетов, в которых было 248 граммов каннабиса, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении жителя Апатитов возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств…) и по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.