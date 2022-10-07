В региональном минграде показали украсившие Мурманск муралы

Мурманск продолжают украшать яркими муралами. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманск продолжают украшать яркими муралами, которые радуют глаз, когда кругом оттенки серого. В региональном минграде показали, как преобразились фасады домов и технологических построек в формате "Было-стало".

- Северные пейзажи, морская тематика, достопримечательности и звери. Это лишь некоторые темы для мурманских художников, которые переносят свое видение прекрасного на фасады мурманских домов, учреждений, подпорных стен, - отметили в министерстве.

До конца этого года в столице Заполярья появится еще 20 новых муралов.

Напомним: недавно Мурманск украсил большой мурал с лисой.

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