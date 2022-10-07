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Общество7 октября 2022 7:45

В региональном минграде показали украсившие Мурманск муралы

До конца года на фасадах домов появится еще 20 рисунков
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мурманск продолжают украшать яркими муралами.

Мурманск продолжают украшать яркими муралами.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманск продолжают украшать яркими муралами, которые радуют глаз, когда кругом оттенки серого. В региональном минграде показали, как преобразились фасады домов и технологических построек в формате "Было-стало".

- Северные пейзажи, морская тематика, достопримечательности и звери. Это лишь некоторые темы для мурманских художников, которые переносят свое видение прекрасного на фасады мурманских домов, учреждений, подпорных стен, - отметили в министерстве.

До конца этого года в столице Заполярья появится еще 20 новых муралов.

Напомним: недавно Мурманск украсил большой мурал с лисой.

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