Жители Мурманска могли наблюдать мощное северное сияние

Небо над Мурманском стало изумрудным. Фото: Алексей Талалаев

В Мурманской области начался сезон северного сияния. Несмотря на то, что это явление круглогодичное, весной и летом его неудобно наблюдать из-за белых ночей и полярного дня. Зато осенью природа дарит северянам и гостям региона красивое небесное шоу.

Вечером 6 октября и в ночь на 7 число мурманчане могли наблюдать мощное северное сияние над городом. Небо над столицей Заполярья окрасилось в изумрудные тона.

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