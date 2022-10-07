На дороге Кола-Лотта автомобиль Kia Sorento съехал со скалы

ДТП обошлось без пострадавших. Фото: МЧС по Мурманской области
Днем 6 октября на 86 километре дороги «Кола-Лотта» произошло необычное ДТП с участием одной машины.
- В 16.32 автомобиль Kia Sorento съехал со скалы. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Как машина оказалась на скале, пока не известно. Фото: МЧС по Мурманской области
Спасатели оградили место аварии, причины ее устанавливаются. Северяне, комментируя фотографии ДТП, не понимают, как машина оказалась на скале.
Напомним: в Мурманске маршрутка столкнулась с легковой машиной, все участники покинули место ДТП.
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