На дороге Кола-Лотта автомобиль Kia Sorento съехал со скалы

ДТП обошлось без пострадавших. Фото: МЧС по Мурманской области

Днем 6 октября на 86 километре дороги «Кола-Лотта» произошло необычное ДТП с участием одной машины.

- В 16.32 автомобиль Kia Sorento съехал со скалы. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Как машина оказалась на скале, пока не известно. Фото: МЧС по Мурманской области

Спасатели оградили место аварии, причины ее устанавливаются. Северяне, комментируя фотографии ДТП, не понимают, как машина оказалась на скале.

Напомним: в Мурманске маршрутка столкнулась с легковой машиной, все участники покинули место ДТП.

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