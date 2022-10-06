Мобилизованные жители Мурманской области проходят подготовку в Печенгском округе

Мобилизованным северянам и добровольцам выдают обмундирование, экипировку, штатное вооружение. Фото: Северный флот

Жители Мурманской области, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, проходят подготовку в воинских частях Северного флота. Также вместе с ними готовятся северяне, добровольно заключившие контракт о прохождении военной службы.

Мобилизованным северянам и добровольцам выдают обмундирование, экипировку, штатное вооружение, после чего они поступают в учебные подразделения.

- На плацу отдельной мотострелковой бригады уже прошла первая торжественная церемония вручения военнослужащим автоматов Калашникова. Личный состав учебных подразделений также получает гранатометы, пулеметы, снайперские винтовки, - сообщает пресс-служба Северного флота.

В течение ближайших недель под руководством опытных инструкторов мобилизованные будут посещать занятия по огневой, тактической, инженерной, медицинской и другим видам подготовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru