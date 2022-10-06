Директор спорткомлекса о вырубке деревьев в парке Кировска: "Планируется срубить 50 штук, а не 400"

По словам директора, разрешающий документ администрация пока что отозвала. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Директор спорткомплекса "Горняк" в Кировске Антон Трушенко прокомментировал информацию о вырубке 400 деревьев в городском парке. Такое число значилось в разрешении на сруб деревьев, которое дали в администрации Кировска.

Оказалось, что большая часть зеленых насаждений уже погибшая и сломанная, а из здоровых деревьев планируется срубить около 50.

- Мы собирались провести санитарную расчистку территории, потому что из-за деревьев зимой там не проходит ратрак, который уплотняет снег в парке. А на нерасчищенную пешеходную зону, где можно провалиться в снег по колено, потом жалуются пенсионеры, которые занимаются там скандинавской ходьбой и другие горожане, - рассказал "КП"-Мурманск" Антон Трушенко.

По словам директора, разрешающий документ администрация пока что отозвала, поэтому случится ли вырубка - не известно.

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