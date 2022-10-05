Действия упрямого вандала на детской площадке в Мурманске сняли на видео

Северяне предположили, что нарушитель был пьян. Фото: скрин видео

В Мурманске очевидцы сняли на видео непоколебимого вандала, который хотел устроить погром на детской площадке. Инцидент произошел на улице Александра Невского.

Упрямый мужчина пытался изо всех сил повредить одно из детских развлечений, пиная и пиная его ногами со всех стороной. Но разрушить конструкцию у него так и не вышло.

В комментариях к ролику, который опубликовали в группе "Мурманск - столица Арктики" северяне предположили, что нарушитель был пьян.

Напомним: неизвестные испортили детскую площадку в Мончегорске.

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