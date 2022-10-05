Любителя чипсов и алкоголя задержали в гипермаркете Мурманска

19-летнего жителя столицы Заполярья доставили в отдел полиции. Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

Ночью в гипермаркете Мурманска, что находится в Первомайском округе, задержали молодого человека, который собирался украсть товар. На месте происшествия работали росгвардейцы.

- Посетитель, зайдя за ограждение в отделе с алкоголем, взял с прилавка бутылку со спиртным и направился в другой отдел, в котором выбрал упаковку чипсов. Северянин собирался незаметно покинуть магазин, не оплатив за товар, но его действия заметили сотрудники службы контроля, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

19-летнего жителя столицы Заполярья задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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