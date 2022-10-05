Открыли портал в иное измерение. Обновленная аллея в Мончегорске стала мемом

На аллее открыли портал в иное измерение. Фото: vk.com/pavlinissimo

Обновленная аллея Ермакова в Мончегорске, которая привела северян в ужас, стала мемом. Местным жителям дизайн места отдыха напомнил кладбище. Так, фонари выглядят как косы смерти, инсталляции рядом сравнили с восстанием черных роботизированных пауков-убийц.

Мончегорец Илья Павлов пофантазировал на эту тему и при помощи манипуляций в фотошопе открыл на аллее портал в иное измерение. Другие креативщики приделывают к снимкам оживших скелетов и прочую нечисть.

Креативщики приделывают к снимкам оживших скелетов и прочую нечисть. Фото: Алекс Локин

- Жутковатое и очень не эстетичное зрелище. Авангард чего? Загромоздили свободное пространство... А зря, - пишут в паблике "Мончегорская правда".

Люди отмечают, что теперь там ходить бывает страшно.

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