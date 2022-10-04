Косы смерти и черные пауки. Жителей Мончегорска пугает обновленная аллея Ермакова

. Люди в ужасе от вида новых фонарей. Фото: Екатерина Писарева

Жителям Мончегорска совсем не пришлась по душе реконструкция аллеи Ермакова. Люди в ужасе от вида новых фонарей, которые им напоминают косы смерти, а инсталляции похожи на странную арматуру в виде роботов-пауков.

- Вместо аллеи славы получили аллею ужаса, - пишут северяне в комментариях на странице губернатора Андрея Чибиса.

Мончегорцы отмечают, что на любимой аллее, от которой всегда веяло добротой и любовью, стало жутковато.

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