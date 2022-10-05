В Мурманске маршрутка с пассажирами столкнулась с машиной

На момент столкновения в салоне маршрутки были люди. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Вечером 4 октября в Мурманске произошла авария с участием общественного транспорта.
На улице Полярные Зори рядом с пересечением с улицей Книповича маршрутка №10 столкнулась с машиной. В салоне маршрутки в этот момент находились пассажиры, о пострадавших не сообщается.
"КП"-Мурманск" обратилась за официальным комментарием в УГИБДД по Мурманской области.
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