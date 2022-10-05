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Происшествия5 октября 2022 6:39

В Мурманске маршрутка с пассажирами столкнулась с машиной

ДТП произошло на улице Полярные Зори
Ника СВЕТЛОВА
На момент столкновения в салоне маршрутки были люди. Фото: vk.com/murmansk_dtp

На момент столкновения в салоне маршрутки были люди. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 4 октября в Мурманске произошла авария с участием общественного транспорта.

На улице Полярные Зори рядом с пересечением с улицей Книповича маршрутка №10 столкнулась с машиной. В салоне маршрутки в этот момент находились пассажиры, о пострадавших не сообщается.

"КП"-Мурманск" обратилась за официальным комментарием в УГИБДД по Мурманской области.

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