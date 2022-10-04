Центральные улицы Мурманска перекроют 8 октября из-за празднования Дня города

8 октября в центре Мурманска ограничат движение. Фото: Антон ЗАБИРОВ

8 октября в Мурманске состоится праздник в честь 106-летия столицы Заполярья. Напомним: День города перенесли с 1 октября.

На время народных гуляний центр города перекроют для машин. Речь идет об участках улиц Воровского, Ленинградской, площади перед "Меридианом". Полный список перекрытий можно найти на сайте администрации Мурманска.

В этом году День города пройдет без праздничного фейерверка и шоу дронов.

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