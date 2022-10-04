Над проспектом Ленина в Мурманске включили иллюминацию

Такая иллюминация появилась в прошлом году. Фото: vk.com/mingrad_mo

4 октября, в День рождения Мурманска, над проспектом Ленина зажглись огни яркой иллюминации.

- В ночь перед 106-летием города-героя растяжки «вспыхнули» сполохами северного сияния, яркими узорами с заполярным колоритом, звездами, патриотической символикой России – парадными лентами, - сообщает минград региона.

Такая динамическая иллюминация появилась в прошлом году. В планах регионального минграда и Центра городского развития до новогодних праздников установить еще 17 световых консолей над проспектом Ленина и улицей Карла Либкнехта.

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