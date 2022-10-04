Ребра размером со взрослого мужчину и позвонки по 15 кг. На берегу Баренцева моря нашли огромный скелет

Останки могут принадлежать, например, горбатому киту. Фото: Антон Чайко/vk.com/murmancoast

На берег Баренцева моря не так уж редко выбрасывает мертвых китов, но не так часто - огромных. Мурманчанин Антон Чайко в своем паблике "Мурманский берег" (12+) опубликовал фотографии удивительной находки - останков большого кита - и историю, как он ее сделал.

- Часть позвоночника длиной метров 6-7 валялась на литорали, а неподалеку оторванный от костей лежал огромный кусок жирной плоти, окруженный следами присутствия медведя. Мишка гуляет где-то рядом, набирая китовым жиром массу перед зимней спячкой. Хорошо, что косолапый не видел, как я подходил к его добыче. Раскиданные вокруг позвонки весом 10-15кг и ребра почти с мой рост при сборке в единый скелет показали бы, что это был кит длиной метров 12, а то и больше, - пишет Антон Чайко.

Он предположил, что море выкинуло горбатого кита или крупного минке.

Напомним: в Баренцевом море во время фотоохоты туристы встретили огромных финвалов.

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