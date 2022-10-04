В Кировске водитель Ford сбил женщину на пешеходном переходе

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 3 октября в Кировске произошло ДТП на улице Юбилейной у дома №14. Под колеса автомобиля попала женщина.

- 63-летний водитель Ford наехал на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Северянка получила травмы, ее доставили в медучреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Пешеходов просят в темное время суток носить на одежде световозвращающие элементы, чтобы автомобилистам было проще их заметить.

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