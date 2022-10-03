Под Североморском автомобиль залез на дорожное ограждение

В соцсетях северяне отметили, что на этом участке часто происходят аварии. Фото: vk.com/severpdsh

По дороге из Североморска в Мурманск произошло необычное ДТП с участием одной машины. Водитель авто не справился с управлением и наехал на ограждение на трассе, забравшись на него верхом. В соцсетях северяне отметили, что на этом участке часто происходят аварии.

Как сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, по предварительной информации в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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