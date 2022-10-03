Житель Мончегорска зарезал друга во время спора о политике

Убийство произошло из-за спора о политике. Фото: СКР по МО

До 15 лет лишения свободы грозит 46-летнему жителю Мончегорска, которого обвиняют в убийстве.

- Днем 13 июля в одной из квартир дома на проспекте Металлургов обвиняемый выпивал со своим 54-летним знакомым. Между ними начался конфликт на политическую тему, и злоумышленник нанес потерпевшему не менее 5 ударов клинком хозяйственного ножа в голову и туловище, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как уточнили в СУ СКР по Мурманской области, после случившегося мончегорец ушел домой и даже не попытался вызвать "скорую" и как-то помочь другу. Тело нашла супруга убитого, когда вернулась домой с работы.

Свою вину мончегорец признает.

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