В Мончегорске вандалы разгромили площадку возле Экологической библиотеки

Неизвестные пришли в пять утра и сломали книгообменник, информационный стенд и арт-объект "Волк", гриб из цемента. Фото: vk.com/club87644198

Сотрудники Экологической библиотеки Мончегорска рассказали о погроме, который устроили вандалы на площадке "Каменный островок". Неизвестные пришли в пять утра и сломали книгообменник, информационный стенд и арт-объект "Волк", гриб из цемента.

- Зачем это сделали? Разве ломать и крушить это нормально? На место происшествия вызвана полиция, будет расследование. Сотрудники библиотеки обращаются к жильцам дома пр. Кирова, 19/2 и всем горожанам с просьбой о помощи найти тех, кто это сделал, - отметили в группе библиотеки.

Очевидцы случившегося могут обраться по телефону: 8 815136 7-31-95.

Силами волонтеров и добровольных помощников уже отремонтирован книгообменник. Реставрацию арт-объекта "Волк" запланировали на следующий год.

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