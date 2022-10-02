Дети мобилизованных жителей Мурманской области будут получать бесплатное питание в школах

Бесплатное питание для детей мобилизованных будет двухразовым.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Накануне нового учебного года облдума рассмотрела законопроект, внесенный по инициативе губернатора Андрея Чибиса, что дети военнослужащих-участников СВО, будут получать бесплатное двухразовое горячее питание в школах и колледжах.
Как сообщил министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев, это же распространится и на детей мобилизованных северян.
Мера поддержки будет носить заявительный характер.
Напомним: мобилизованных россиян не могут уволить.
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