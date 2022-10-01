Водитель "МАЗа" зацепил грузом кабель сотовой связи на улице Подгорной в Мурманске

Машина задела кабель грузом. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Не ДТП, но ЧП случилось в Мурманске на улице Подгорной рядом с пересечением с улицей Траловой. Здесь большегруз порвал кабель сотовой связи.
- Водитель "МАЗа" ехал с грузом, зацепил им кабель, порвал его, часть кабеля упала на Hyundai, - сообщил один из очевидцев в паблике "ДТП 51 ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ МУРМАНСКА" (16+).
Напомним: на улице Шмидта в Мурманске ночью сбили пешехода, мужчина умер на месте.
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