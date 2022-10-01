Концерт "Хороша Родная" в Мурманске 1 октября не состоится

Концерт перенесли с 1 октября на новую дату. Фото: Иван МАКЕЕВ

1 октября на Пяти Углах в Мурманске должен был состояться концерт "Хороша Родная" с участием групп "Город 312", "Фабрика", "Корни" и певицы Виктории Дайнеко.

Однако в эту субботу концерта не будет.

- Мы получили информацию, что все городские мероприятия в Мурманске отложены. В связи с этим 1 октября концерт проекта "Хороша Родная" не состоится. Однако мы не отменяем концерт, а объявляем перенос на другую дату, - сообщили организаторы.

Напомним: на 8 октября перенесли празднование Дня города, отменив шоу дронов и салют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru