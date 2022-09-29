В Мурманске 30 сентября пройдет митинг «Мы вместе!»

Начало митинга - в 15.00. Фото: администрация Мурманска

В пятницу, 30 сентября жителей Мурманска ждут на митинг «Мы вместе!». Он пройдет в сквере на улице Ленинградской.

Как сообщили в администрации города, мероприятие посвящено итогам референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Начало в 15.00.

Напомним: в Мурманске 5 октября будут проверять сирены.

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