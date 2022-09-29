В Мурманске вахтовик из Саратовской области до смерти забил товарища ножкой стула

Саратовец не менее 22 раз ударил приятеля кулаками, а также ножкой от стула.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Мурманске осудили 31-летнего жителя Саратовской области, который вместе с товарищем приехал на заработки и убил его.
Мужчины поселились в трехкомнатной квартире, которую им снимал работодатель. 18 сентября 2021 года они распивали спиртное, вспыхнул конфликт, который перерос в драку.
- Саратовец не менее 22 раз ударил приятеля кулаками, а также ножкой от стула, используя ее в качестве оружия. Тот получил тяжкие травмы, от которых скончался на месте преступления, - сообщает пресс-служба Ленинского суда Мурманска.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначили 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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