В Мурманске вахтовик из Саратовской области до смерти забил товарища ножкой стула

Саратовец не менее 22 раз ударил приятеля кулаками, а также ножкой от стула. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманске осудили 31-летнего жителя Саратовской области, который вместе с товарищем приехал на заработки и убил его.

Мужчины поселились в трехкомнатной квартире, которую им снимал работодатель. 18 сентября 2021 года они распивали спиртное, вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

- Саратовец не менее 22 раз ударил приятеля кулаками, а также ножкой от стула, используя ее в качестве оружия. Тот получил тяжкие травмы, от которых скончался на месте преступления, - сообщает пресс-служба Ленинского суда Мурманска.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначили 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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