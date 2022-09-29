В октябре в Мурманске начнется строительство новой школы на улице Советской

Новая школа на улице Советской в Мурманске будет рассчитана на 500 мест.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманске появится новая школа. Об этом на заседании в правительстве Мурманской области сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин.
- В рамках нацпроекта "Образование" планируем в октябре приступить к строительству школы на 500 мест на улице Советской. Это позволит обеспечить развитие инфраструктуры микрорайона Жилстрой, - уточнил Юрий Сердечкин.
Благодаря новому учебному учреждению школа №37 сможет перейти на односменный режим работы.
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