Жители Мурманской области смогут получить юридическую помощь бесплатно

Жители Мурманской области смогут получить консультацию и задать интересующие вопросы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

30 сентября Ассоциация юристов России проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. В этот день жители Мурманской области смогут получить консультацию и задать интересующие вопросы.

Прием будет идти:

С 10.00 до 12.00 в юридической компании «ШАГИ» (по вопросам юридической помощи предпринимателям) по адресу: Мурманск, ул. Новое Плато, 1.

С 12.00 до 13.00 в приемной Общественной палаты Мурманской области по адресу: Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, каб. 103.

С 14.00 до 16.00 в нотариальной палате Мурманской области (по вопросам совершения нотариальных действий, оформления наследственных прав) по адресу: Мурманск, ул. им. М.И. Калинина, 77.

Также северян ждут в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» по адресу: Мурманск, пр. Ленина, 88.

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