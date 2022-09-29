Жители Мурманской области смогут получить юридическую помощь бесплатно

Жители Мурманской области смогут получить консультацию и задать интересующие вопросы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
30 сентября Ассоциация юристов России проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. В этот день жители Мурманской области смогут получить консультацию и задать интересующие вопросы.
Прием будет идти:
С 10.00 до 12.00 в юридической компании «ШАГИ» (по вопросам юридической помощи предпринимателям) по адресу: Мурманск, ул. Новое Плато, 1.
С 12.00 до 13.00 в приемной Общественной палаты Мурманской области по адресу: Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, каб. 103.
С 14.00 до 16.00 в нотариальной палате Мурманской области (по вопросам совершения нотариальных действий, оформления наследственных прав) по адресу: Мурманск, ул. им. М.И. Калинина, 77.
Также северян ждут в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» по адресу: Мурманск, пр. Ленина, 88.
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