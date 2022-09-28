Туроператоры из Мурманской области продвигают свои услуги на китайской платформе WeChat

Услуга по выводу на международные электронные торговые площадки оказывается компаниям бесплатно. Фото: gov-murman.ru

Шесть туроператоров Мурманской области получили консультацию по продвижению своих туристических услуг на платформе WeChat. Это самая популярная социальная сеть в Китае, насчитывающая более 1,2 миллиарда активных пользователей в месяц.

- Китайские пользователи проводят в приложении в среднем более 70 минут в день. Таким образом, WeChat пользуется большой популярностью среди иностранных компаний в качестве площадки для продвижения своих товаров и услуг, - рассказала гендиректор Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

В мессенджере бренды могут создавать официальные аккаунты для обмена контентом, улучшения имиджа, запуска мини-программ для более глубокого взаимодействия с потребителями, обмена видео на канале WeChat и прямого общения, повышения лояльности.

Услуга по выводу на международные электронные торговые площадки оказывается компаниям бесплатно в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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