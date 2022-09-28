26-летний житель Североморска передал аферистам миллион рублей

Североморец знал о такой схеме обмана, но все равно поверил звонившему. Фото: Александр БЛИНОВ

Мошенники по стандартной схеме обманули 26-летнего жителя Североморска. Северянину позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Далее все развивалось по знакомому для многих пути – мужчине сказали, что на его имя якобы хотят оформить кредит.

- Ему порекомендовали вывести со счетов свои сбережения на более «безопасные» счета, в том числе звонивший потребовал перевести свыше 2 миллионов рублей. Однако северянин пояснил лжеработнику банка, что у него есть только миллион рублей. Звонивший согласился, чтобы клиент перевел на безопасные счета указанную сумму. Житель флотской столицы последовал указаниям злоумышленника и через банкомат одного из финансовых учреждений перевел все свои сбережения на счета, продиктованным аферистом, - уточнили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

После этого телефон «сотрудника банка» ожидаемо оказался выключенным. Североморец рассказал полицейским, что знал о таких схемах обмана. Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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