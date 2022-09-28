В Мурманске из квартиры с горящей кухней спасли человека

Пожар произошел на кухне в одной из квартир. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 27 сентября в Мурманске огнеборцы выезжали по вызову к дому № 3 на проезде Флотский. Здесь около 20.35 загорелась кухня в одной из квартир.

Пожарные спасли одного человека, еще троих эвакуировали с верхних этажей.

- В результате происшествия обгорела кухонная мебель, закопчены коридор и кухня по всей площади, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На месте работали 18 человек. Напомним: тем же вечером горело кафе в Мурманске на улице Дзержинского.

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