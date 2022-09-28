Мурманские чайки стали персонажами мема

Чайка - одна из визитных карточек Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Чайки - одна из особенностей Мурманска, но далеко не всегда они вызывают только умиление. Птицы не только орут под окнами, когда вздумается, но и любят оставлять кругом свои белые следы.

Так, мурманская чайка на пару с чайкой из Петербурга стали героями мема, который появился в Telegram-канале ФГУП "Мурманмем".

Автор изобразил двух птиц, сидящих в тюрьме. Они спрашивают друг у друга, кто за что отбывает срок. Оказалось, что заполярная чайка загадила все ливневки. Думается, что некоторые северяне с этим будут согласны.

Мурманская чайка на пару с чайкой из Петербурга стала героем мема. Фото: t.me/murmanmem

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