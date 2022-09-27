Глава администрации Мурманска: "Темой Дня города в этом году станут любовь и преданность своему дому, городу, стране"

День города в Мурманске состоится, но с измененной программой.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Мурманске изменили дату и программу празднования 106-летия столицы Заполярья. Так, вместо 1 октября День города состоится 8 числа, также в этом году не будет шоу дронов и фейерверка.
- Многие спрашивают, как День города будет проходить. Новая программа еще не утверждена окончательно, но хорошо понятна ее главная тема – любовь и преданность своему дому, городу, стране. Не сомневаюсь, что впереди у нас будет много поводов для фейерверков и ярких шоу, но в настоящий момент считаю правильным ограничиться минимумом развлекательных мероприятий. Традиционные спортивные и культурные – обязательно состоятся, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
Он отметил, что программу праздника представят в ближайшее время.
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