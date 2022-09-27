В Мурманской области сожгли 60 килограммов добытого браконьерами краба

Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ. Фото: ПУ ЗАР

В конце августа сотрудники погрануправления ФСБ России по Западному арктическому району на побережье Кольского залива задержали группу браконьеров, которые незаконно ловили краба.

У злоумышленников забрали лодку, подвесной лодочный двигатель, лодочный прицеп, 98 комплектов конечностей камчатского краба общим весом более 60 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил свыше 350 000 рублей.

- 20 сентября в присутствии сотрудников Пограничного управления, специалистов Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных, а также одного из браконьеров изъятого краба уничтожили - сожгли, - сообщает погрануправление ФСБ России по западному арктическому району.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Один из задержанных ранее неоднократно привлекался к ответственности за браконьерскую деятельность. По результатам судебного заседания ему назначен административный штраф, а также установлена сумма возмещения ущерба - более 2,5 миллиона рублей.

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